Cosa spera di ottenere Pashinyan consegnando l’Armenia a Erdogan?

Ci sono movimenti intorno al destino dell’Armenia. E che cosa si intende qui per Armenia?

1. Anche ma non solo: la Repubblica di 3 milioni di abitanti, con capitale Erevan, situata nel Caucaso meridionale; territorio grande come la Lombardia e dotato anch’esso di un lago bello come il Lario, che si chiama Sevan.

2. Anche ma non solo: la galassia di 10-11 milioni di persone che, dovunque abitino, hanno le radici in quell’entità spirituale-corporale, storica e metastorica, cristiana e traditrice del cristianesimo, ma inesorabilmente legata a Cristo e a Sua Madre, in modo particolarissimo, sorta di predilezione che come tutte quelle divine spande molto sangue e petali di rose.

3. Anche ma non solo: segno misterioso dell’ultimo giorno in quanto prima nazione battezzata fino alle midolla dal vino di Noè appeno sceso dall’Arca, preparata al martirio da quello degli apostoli Bartolomeo (a cui fu cavata anche la pelle) e Taddeo, qui giunti insieme con la lancia di Longino che trafisse i...