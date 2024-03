«Lavorare stanca», diceva Pavese. Perché farlo, allora? Normalmente si lavora, e basta, pensando che dietro non ci sia un’idea. Per passione. Per necessità. O per condanna. Perché ci stanchiamo a lavorare? Per cosa?

Il lavoro non gode di buona reputazione: «Maledetto sia il suolo per causa tua! Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane» (Genesi 3,17-19). Non partiamo bene: nella tradizione ebraica il lavoro è una punizione legata a un disordine introdotto dall’uomo in ciò che prima era ordinato. Se il paradiso produceva tutto il necessario senza fatica, con l’introduzione del disordine occorre invece sudare: ecco “inventato” il lavoro.

Sull’altra sponda del Mediterraneo, in Grecia, le cose non andavano meglio: la patria della democrazia era arrivata alla conclusione che “chi lavora è servo”. Perciò, “chi è libero non lavora”. Per Aristotele, come il corpo appartiene al...