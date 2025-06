L’impresa di raccontare le imprese. Parla Paolo Bricco, premiato a Caorle

Oggi, sabato 14 giugno, l'inviato del Sole 24 Ore Paolo Bricco sarà ospite del Festival di Tempi "Chiamare le cose con il loro nome" a Caorle (Ve). Interverrà alle 18 sul palco in piazza Vescovado sul tema "Inverno demografico industriale. L'Italia non fa più figli né imprese". Con lui l'ex ministro del Lavoro e attuale presidente dell'Associazione Amici di Marco Biagi Maurizio Sacconi. Al termine dell'incontro Paolo Bricco riceverà il Premio Luigi Amicone - Premio Cultura Città di Caorle 2025. Di seguito l'intervista a Paolo Bricco pubblicata sul numero di giugno di Tempi.

***

Dice Paolo Bricco che per lui “chiamare le cose con il loro nome” significa tentare di «far collimare la realtà con la sua rappresentazione. Cosa non facile, soprattutto in un’epoca in cui vige la meta-rappresentazione». E anche perché, aggiungiamo noi, ognuno pretende di essere lui a rappresentare meglio la realtà. «Sì – replica Bricco –, ma io sono sicuro che la verità esiste. E questo me lo conferma il fatto ...