Come ha fatto (e come farà) l’economia italiana a “tenere” in questo marasma

Su Agi Danilo Di Mita e Alessandro Frau scrivono:

«Il governatore ha ricordato come “nonostante l’instabilità internazionale, che ha frenato le esportazioni di beni, nel 2025 il Pil italiano è cresciuto per il quinto anno consecutivo, dello 0,7 per cento. Dopo una prima metà dell’anno caratterizzata da volatilità, l’attività si è rafforzata negli ultimi due trimestri, sostenuta dalla domanda interna, in particolare dagli investimenti”».

In una fase particolarmente complessa sia su scala continentale (si consideri solo la guerra in Ucraina) sia globale (si tengano presenti i comportamenti spesso poco meditati dell’amministrazione Trump), l’economia italiana ha “tenuto”. Però ora si deve lavorare con una rinnovata prospettiva strategica. * * * Su Sky Tg24 si scrive:

«Panetta ha sottolineato come “senza un deciso aumento della produttività, lo sviluppo rischia di arrestarsi”».

L’incremento della produttività ha bisogno di un forte sostegno all’innovazione ma anche di un patto social...