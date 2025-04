Pamela Anderson ha anche un lato drammatico e non è affatto male

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì.

Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

The Last Showgirl ★★★

Di Gia CoppolaDove vederlo: al cinema

Drammone intenso con protagonista una rediviva Pamela Anderson che si mette a nudo e tiene sulle spalle un film esile esile nella sceneggiatura. Lei è una ballerina fuori tempo massimo che strizza le tette nel costumino che la fa apparire ancora più vecchia e triste di quello che è. Tolta Pamela che si mostra spesso senza trucco e ce la mette davvero tutta, il film è una classica storia di riscatto e destino tragico. Assomiglia un po’ a The Wrestler, dove un altro morto vivente, Mickey Rourke, si prendeva la scena. Confezione da film indipendente. Si segnala la buona prova di Dave Bautista in un ruolo difficile.

Rombo di tuono ★

Di Joseph ZitoAnno di uscita: 1984Dove ved...