Ripulirsi la coscienza col riconoscimento dello Stato di Palestina

L’eventuale riconoscimento dello stato palestinese da parte dei paesi occidentali che finora non lo avevano fatto non avrà nessun riflesso concreto sulla guerra a Gaza e sui suoi orrori. Servirà solo a ripulirsi la coscienza, a sopire i sensi di colpa di fronte ai massacri di civili e ad una carestia che ha cause umane e non naturali.

Le denunce pubbliche e le inchieste giudiziarie internazionali che imputano crimini di guerra e genocidio in questo conflitto, così come le prospettive ventilate da voti parlamentari e dichiarazioni di esponenti governativi israeliani circa l’annessione di Gaza e Cisgiordania, faranno il loro corso indipendentemente dal riconoscimento o meno dello stato di Palestina da parte della cinquantina di paesi che ancora mancano all’appello. Le prime non trarranno particolare giovamento, le seconde non saranno particolarmente ostacolate o addirittura inibite dal riconoscimento in questione.

L’eventuale annessione dei Territori Occupati resterebbe una violazione ...