Ora i magistrati non hanno più alibi

Su Formiche Roberto Arditti commenta la vittoria del “no” al referendum sulla giustizia:

«Perché una sconfitta c’è, ed è netta. Riguarda il governo, riguarda Giorgia Meloni, riguarda l’intera coalizione di centrodestra che su questo referendum aveva investito capitale politico e credibilità. Non tanto per il merito tecnico dei quesiti, quanto per il significato simbolico dell’operazione: cambiare, correggere, imprimere una direzione diversa a uno dei gangli più delicati dello Stato. Quel segnale non è arrivato. Gli italiani hanno detto, in sostanza: non adesso, non così, forse non noi. Ed è qui che il voto assume un significato più ampio, quasi antropologico. Perché racconta un paese che non si percepisce in emergenza. Che non sente il bisogno di una discontinuità forte. Che preferisce l’imperfezione conosciuta all’incertezza del cambiamento. È una fotografia potente, e in parte spiazzante, se confrontata con il dibattito pubblico degli ultimi anni, spesso dominato da toni apocalitt...