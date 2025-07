Per la terza volta la Corte costituzionale polacca ha bocciato il provvedimento con cui il governo intende ridimensionare l’insegnamento della religione nelle scuole, e per la terza volta il ministro dell’Educazione Barbara Nowacka ha respinto l’ingiunzione e deciso che da settembre il nuovo sistema, che prevede una sola ora anziché due alla settimana come era stato finora, l’accorpamento di più classi di diverse annualità al momento della lezione e il posizionamento dell’insegnamento all’inizio o alla fine delle lezioni, entrerà in vigore come previsto.

Le novità sono che la Chiesa cattolica ha annunciato che ricorrerà alle Corti europee per far valere il diritto all’insegnamento religioso violato dal governo che sta disattendendo la legge che lo ha introdotto in Polonia nel 1991 e il concordato fra Stato e Chiesa del 1993, e che anche esponenti della maggioranza di governo come il presidente del Parlamento Szymon Hołownia cominciano a dire che bisognerebbe smettere di boicottare la C...