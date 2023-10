Sulla Nuova bussola quotidiana Gianandrea Gaiani scrive: «La mobilitazione di forze statunitensi nel Mediterraneo orientale non piace alla Turchia, che ha annunciato un'esercitazione navale che si protrarrà fino al 27 ottobre al largo delle coste di Cipro Nord, la repubblica turco-cipriota riconosciuta solo da Ankara. La scorsa settimana il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva criticato l'arrivo della a portaerei Ford nel Mediterraneo Orientale dopo l'inizio degli scontri in Israele».

Vedere Joe Biden che si reca a Tel Aviv e abbraccia Bibi Netanyahu è confortante e dimostra che nel momento decisivo può ancora prevalere lo spirito dei Churchill su quello dei Chamberlain. Però anche le annotazioni di Gaiani indicano quanto la leadership occidentale sia entrata in difficoltà in questi ultimi anni con i turchi che si consentono di criticare la presenza di portaerei americane nel Mediterraneo. C’è chi dà la colpa di questa situazione alla risposta di George Bush jr all’11 s...