Che ne è dell’Occidente? Se ne parla a “Politicall”
Torna Politicall, la scuola di formazione politica organizzata dallo Study Center V. Grossman in collaborazione con il W. Martens Centre for European Studies.
✏️ Il titolo dell’edizione 25/26 è Che ne è dell’Occidente?
🗓️ Sabato 8 novembre ore 10.30-17.00
📍Cascina Fossata (via Ala di Stura 5, Torino)
Interverranno:
➡️ Sergio Belardinelli (UniBO)
➡️ Maurizio Sacconi (Istituto B. Leoni)
➡️ Sante Maletta (UniBG)
➡️ Giovanni Maddalena (Martens CES)
👉 Ingresso gratuito (pranzo incluso), ma è necessario iscriversi compilando il form a questo indirizzo ⤵️
https://politicalltorino.it/iscrizioni/
ℹ️ Programma e info sul sito ⤵️
https://politicalltorino.it/edizioni/edizione-2025-2026/
