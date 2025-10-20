Che ne è dell’Occidente? Se ne parla a “Politicall”

Di Redazione
20 Ottobre 2025
Torna Politicall, la scuola di formazione politica organizzata dallo Study Center V. Grossman in collaborazione con il W. Martens Centre for European Studies
Il manifesto di Politicall, edizione 2025-2026

Torna Politicall, la scuola di formazione politica organizzata dallo Study Center V. Grossman in collaborazione con il W. Martens Centre for European Studies.

✏️ Il titolo dell’edizione 25/26 è Che ne è dell’Occidente?
🗓️ Sabato 8 novembre ore 10.30-17.00
📍Cascina Fossata (via Ala di Stura 5, Torino)

Interverranno:
➡️ Sergio Belardinelli (UniBO)
➡️ Maurizio Sacconi (Istituto B. Leoni)
➡️ Sante Maletta (UniBG)
➡️ Giovanni Maddalena (Martens CES)

👉 Ingresso gratuito (pranzo incluso), ma è necessario iscriversi compilando il form a questo indirizzo ⤵️
https://politicalltorino.it/iscrizioni/

ℹ️ Programma e info sul sito ⤵️
https://politicalltorino.it/edizioni/edizione-2025-2026/

La locandina dell'edizione 2025/2026 di Politicall
Agenda Tempi occidente politicall

Articoli correlati

Scopri di più →

0 commenti

Non ci sono ancora commenti.