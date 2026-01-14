La “normalità” come carta politica

Sulla Nuova Bussola quotidiana Ruben Razzante scrive:

«Nel complesso, la conferenza ha restituito l’immagine di una leadership che punta a controllare l’agenda e il racconto politico più che a entrare nei dettagli tecnici, utilizzando il confronto con i giornalisti come strumento per rafforzare l’idea di stabilità, determinazione e continuità dell’azione di governo, in un contesto interno e internazionale che la premier descrive come complesso ma governabile».

Nonostante qualche scatto tipico di chi ha un carattere combattivo, Giorgia Meloni, come spiega Razzante, riesce a trasmettere un’immagine di normalità politica che in un’Italia che ha bisogno di serenità come il pane, diventa un’importante carta politica. * * * Su Formiche Gianluca Zapponini scrive:

«“Sicurezza e crescita sono i miei due focus di questo anno. Ma oggi scontiamo forze esogene che sono molto difficili da gestire come il rallentamento della Germania. Guardo sempre con prudenza ai giudizi delle agenzie rating an...