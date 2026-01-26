Nordio e le ragioni del “sì” al referendum: «Un controsenso l’unità delle carriere»

«Questa riforma ci porterà al livello della giustizia delle grandi democrazie occidentali». Sabato 23 gennaio a Udine il Ministro della Giustizia Carlo Nordio lancia anche in Friuli-Venezia Giulia la campagna per il “sì” al referendum del 22 e 23 marzo sulla riforma della magistratura che porta il suo nome. Con l’affabilità che sempre lo contraddistingue, in un Centro culturale delle Grazie gremito, il Guardasigilli risponde alle domande del neo-direttore del Giornale Tommaso Cerno, di casa nel capoluogo friulano. Una partecipazione di popolo inaspettata, in più di duecento non hanno trovato posto a sedere. Dopo l’introduzione del parlamentare di Fratelli d’Italia Walter Rizzetto, Nordio ha spiegato perché i quesiti referendari riguardano temi che ha in mente «da più di trent’anni», come tiene subito a sottolineare. La magistratura “intoccabile” e il coraggio di cambiare In un paese in cui sembra vietato “toccare” la giustizia, il ministro esordisce citando Giuliano Vassalli (1915-200...