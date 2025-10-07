Contenuto riservato agli abbonati

Non ci sono più i comunisti di una volta

Di Lodovico Festa
07 Ottobre 2025
I sindacati vittime di cattivi maestri, gli attivisti che paragonano Hamas a Pertini, l'esempio positivo del governatore dem Newsom. Rassegna ragionata dal web
Uno striscione pro Hamas apparso durante le manifestazioni pro-Palestina di venerdì a Roma
Su Startmag Paola Sacchi scrive: «In un clima così, da precedente sul piano sindacale per lo sciopero fuori norma di oggi, tornano in mente le parole dell’allora ministro del Lavoro, Rino Formica (Psi di Craxi) di fronte ai Cobas che negli anni ’80 bloccarono all’alba Fiumicino poco dopo l’accordo firmato da Alitalia e Cgil-Cisl-Uil. L’aeroporto e milioni di passeggeri erano da mesi ostaggio degli scioperi. Soprattutto da lì partirono le prime proposte sulla regolamentazione delle agitazioni sindacali, anche con precettazione. Formica si infuriò, poi con raffinata e dura freddezza dette alla sottoscritta, in buoni rapporti con lui, allora inviata dell’Unità, una scomoda per quel giornale e lucida intervista in cui in sintesi attaccò la sinistra comunista dicendo: è "tutto un retaggio del ’68" e di cattivi maestri». 
Un sindacalismo rivoluzionario tipo quello predicato da Georges Sorel con i suoi ...

