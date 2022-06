«Come possiamo parlare, come possiamo spiegare l'orrore di quello che è accaduto domenica in Nigeria? Non solo i cattolici, non solo i cristiani ma tutti i nigeriani oggi sono sotto attacco e soffrono». Così il cardinale nigeriano John Onaiyekan, arcivescovo emerito di Abuja, commenta a Tempi la strage di cristiani compiuta da terroristi ignoti nella chiesa di San Francesco a Owo, nello stato di Ondo, nel sud-ovest del paese. Un commando ha fatto irruzione al termine della Messa di Pentecoste, utilizzando la dinamite e sparando a tutti i fedeli, inclusi donne e bambini.

Eminenza, ci sono novità sugli autori dell'attentato?

Voi giornalisti chiamate sempre per sapere chi e perché. Ma cosa possiamo dire? Non sappiamo ancora chi sono i responsabili, il governo sta indagando.

Quale può essere l'obiettivo di un attacco così feroce e crudele?

Quando dei fedeli, riuniti in preghiera, vengono colpiti in chiesa la gente prova scalpore e rabbia. I cattolici ma non solo, tutti i cristi...