Jos. Samuel Yahaya dorme poco e male di notte. Non per la calura che in Nigeria non dà requie neanche quando cala il sole, ma perché sa che in ogni momento il suo telefono potrebbe squillare. È questo missionario di 49 anni della Global Glorious Mission (Ggm), afferente alla galassia evangelica nigeriana, che i jihadisti chiamano quando devono trattare il riscatto dei cristiani rapiti in tanti villaggi del nord del paese. «A volte sono i miliziani di Boko Haram, altre volte membri del gruppo scissionista di Ansaru o dell’Iswap, la fazione che ha giurato fedeltà all’Isis, o ancora i terroristi Fulani».

Il missionario che fa da mediatore con i rapitori

Trattare con loro, spiega a Tempi, non è facile. «Ti chiamano nel cuore della notte, alle due o alle tre, e minacciano di uccidere i cristiani rapiti o di vendere le donne come schiave sessuali se...