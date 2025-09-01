Newman non si convertì per reazione ma per «fedeltà alla verità»

Sono felice che san John Henry Newman sia stato proclamato “Dottore della Chiesa”. Mi ha molto colpito leggere l’intervista di Valerio Pece al professore Angelo Bottone, docente di Filosofia presso lo University College Dublin e la Dublin Business School (tempi.it, 18 agosto), soprattutto quando questi ha osservato che «Newman non si è convertito per reazione, per delusione o per spirito polemico. Si è convertito per fedeltà alla verità. In un’epoca segnata dal sospetto verso ogni forma di autorità, il suo percorso mostra che l’autorità autentica, come quella del Papa, può essere riconosciuta e accolta non come imposizione, ma come garanzia della verità ricevuta e trasmessa nella Chiesa».Maura Salvelli

Newman è un santo che Tempi ha sempre avuto molto a cuore. Sul nostro sito potete trovare anche due splendidi interventi, di Benedetto XVI e del cardinale Carlo Caffarra, dedicati a cosa il santo inglese intendesse per «coscienza».

