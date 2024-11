Mussolini, un fascista solo

Il racconto conclusivo di Gente di Dublino, l’evocativo e ctonio I morti, venne conciliato a James Joyce da un lungo soggiorno romano. Il contatto prolungato con le muschiose memorie di una necropoli museale fatta città, mai moderna, sprofondata nella letargia del proprio mito ombelicale, sospese i sensi dello scrittore in una dimensione altra, distante e ovattata. «Assenza, la forma più alta di presenza», annoterà, a lasciar intendere la spettrale epifania di una inquietudine eterna. E proprio presenza, costante, irrisolta, profonda e sofferente, trascendente la dimensione della storicizzazione, è quella di Mussolini, anzi, di Benito, per stare all’architrave concettuale che sorregge il nuovo libro di Giordano Bruno Guerri pubblicato da Rizzoli. Non solo e non tanto burocratica biografia, quanto discesa nel processo di identificazione, prima, e di divaricazione, poi, tra la biografia di Benito Mussolini, la sua psiche, la sua intimità, il suo pensare e il suo agire, e l’Italia e il f...