La lezione cruciale della “papessa” anglicana in visita a Roma

L’identikit dell’ex infermiera poco ferrata in teologia e molto solidale con le ideologie gender e green, la “morte” della Comunione anglicana, la verità di Chesterton. Rassegna ragionata dal web
Iacopo Scaramuzzi parla su Repubblica dell’incontro avvenuto lunedì in Vaticano tra il nuovo arcivescovo di Canterbury, primate della Chiesa d’Inghilterra, e Leone XIV:
«Ieri Leone XIV ha ricevuto la prima donna a guidare la Chiesa anglicana, Sarah Mullally. […] Gli anglicani ordinano anche le donne al sacerdozio e all’episcopato, per il Vaticano è tabù. La novità è recente e ha creato uno scossone all’interno della Comunione anglicana, 100 milioni di fedeli presenti in 165 paesi. Le prime sacerdotesse furono ordinate nel 1994, solo nel 2015 è stata consacrata la prima donna vescovo e, dal 28 gennaio scorso una di loro, Sarah Mullally appunto, è la prima primate anglicana: sposata e con due figli, 64 anni, ha lavorato da infermiera nella sanità pubblicata britannica».
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Dopo l’insediamento di Mullally, il 25 marzo scorso, Lucetta Scaraffia aveva dichiarato in un’intervista alla Stampa:
«La nomina della Mullally, più che una svolta epocale per le donne, mi sembra segni una penosa...
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