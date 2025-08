Gentile direttore, il premio per l’articolo peggiore del mese possiamo assegnarlo senza omba di dubbio a Milena Gabanelli e Paolo Giordano (Cultura woke, che cos’è: la sua diffusione è davvero un pericolo per la società?, Corriere della Sera, 14 luglio). Una lettura del fenomeno faziosa e partigiana che dipinge le battaglie woke come giuste, buone e inclusive e la risposta della «propaganda di destra» come becera, razzista e pericolosa. La cosa più irritante è che il tutto è presentato come oggettivo, confermato dai sondaggi e dai dati di fatto.Paolo Sacchi

Ma se era così bello il mondo woke, poi perché ha vinto Trump? A questa domanda non rispondono mai. In modo manicheo, dividono il mondo in buoni e cattivi: di qui, i giovani, gli lgbt, i neri, gli oppressi; di là i ricchi, i vecchi, i maschi bianchi. E si prendono pure delle colossali cantonate come quando, ad un certo punto dell’articolo, Gabanelli scrive che l’indignazione per le malefatte postcoloniali «si è accentuata in Canada ...