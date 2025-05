Missione impossibile ma soprattutto dimenticabile

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì.

Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante

Mission: Impossible - The Final Reckoning ★★

Di Christopher McQuarrieDove vederlo: al cinema

Seconda parte del film uscito nel 2023 e che ci era piaciuto, al netto di qualche minchiata di sceneggiatore con ’sta cosa delle chiavi da cui dipende il destino del mondo e che funzionerebbe solo in un temino da prima elementare. Stavolta il tono è più cupo e il ritmo assai più compassato, soprattutto la durata è ingiustificata anche perché il regista Christopher McQuarrie si prende 40 minuti buoni per fare il riassunto delle puntate precedenti. Effetti speciali di livello, come ci si aspetterebbe, e Tom Cruise sarà pure invecchiato, ma tiene in piedi un film con tante ovvietà e pochi snodi narrativi degni di nota.

Benedetta ★

Di Paul Ve...