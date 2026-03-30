La Milano di Sala ormai ha più turisti che anima

Su Sky Tg24 Domenico Motisi scrive:

«Inaugurato nel 1926, il “Giuseppe Meazza” è un simbolo della città, e non solo. Adesso Inter e Milan vorrebbero abbandonarlo per costruirne uno nuovo. Match storici, grandi fuoriclasse ma anche coreografie: la magia della “Scala del Calcio”».

Tutti i pasticci combinati da Beppe Sala sulle sedi delle squadre calcistiche cittadine, alla fine, avranno tra gli altri “magnifici” esiti anche quello di abbattere un simbolo secolare della città come San Siro. * * * Su Fanpage Francesca Caporello scrive:

«Le cause esatte che hanno portato un tram Atm della linea 9 a deragliare, sbattere contro con un palazzo, causare la morte di due persone e ferirne altre 50, sono ancora in fase di accertamento da parte della procura di Milano che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni colpose. Ma al momento quella del malore del conducente del tram è una delle ipotesi principali formulate dagli investigatori appena dopo l'incidente. Lo stesso autista At...