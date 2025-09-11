Milano ricordi la voce libera di Luigi Amicone

Come gruppo consiliare di Forza Italia, abbiamo presentato la richiesta di iscrizione al Famedio per Luigi Amicone, nostro collega e amico, figura che Milano deve ricordare per il suo impegno instancabile e per la testimonianza di una voce libera, riconosciuta e rispettata da tutta la città.

Insieme ai colleghi Bernardo, Comazzi e De Chirico, abbiamo voluto proporre questo atto affinché resti traccia ufficiale di quanto Luigi abbia rappresentato: un esempio di difesa dei valori fondamentali come la famiglia, l’educazione e la libertà.

Collega in Consiglio Comunale, estremo difensore dei valori in cui credeva, Luigi Amicone è stato un punto di riferimento e un interprete autentico della Milano migliore. La sua scomparsa prematura ha lasciato un vuoto profondo, ma siamo convinti che la città debba custodirne la memoria, come si fa con le persone grandi che hanno dato lustro e prestigio alla nostra comunità.

Con questa richiesta, riteniamo doveroso che Luigi Amicone trovi il giusto riconoscimento al Famedio, luogo simbolo della memoria collettiva della nostra Milano.

Deborah Giovanati

Gruppo Consiliare Forza Italia – Milano