Milano vista da un’altra prospettiva

Questo articolo, apparso sul numero di luglio del mensile Tempi, è stato scritto prima dell'inchiesta che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati del sindaco Beppe Sala e di altre 73 persone. L'articolo fa parte di una serie di dialoghi sulla crisi di Milano con figure del mondo della cultura, delle istituzioni, dell’università e dell’imprenditoria per riflettere sui problemi e sulle risorse della città, in una parola sulla sua “identità”. Sguardi sul presente capaci di comprendere la storia e di spingersi al prossimo futuro. Qui le precedenti puntate.

***

Ci incontriamo nella sala parrocchiale della chiesa di Madre Teresa di Calcutta, «l’ultima chiesa costruita a Milano». Dopo sei anni a Corvetto, otto a Cernusco sul Naviglio e diciotto a Baranzate, don Paolo Steffano è approdato qui, al Gratosoglio, estrema periferia sud di Milano. Ci è venuto per restarci a lungo. «Il primo punto è la continuità, perché se non crei un legame, se non sai farti interrogare dalla realtà, ...