Su Fanpage Cecilia Strada dice: «Il tema dell'accoglienza e in generale della gestione dei flussi migratori è sicuramente un tema che mi è molto caro, visto che ho passato gli ultimi anni a occuparmi di Mediterraneo centrale, di soccorso in mare e a terra, anche con missioni di soccorso. Io penso che qui il punto sia rivedere il Patto Ue migrazione asilo che è appena stato approvato. Il Partito democratico non l'ha votato, perché è un patto che va proprio nella direzione sbagliata, in una direzione di riduzione dei diritti umani delle persone migranti richiedenti asilo».

La Strada descrive la via della resa ai mercanti di carne umana che nel Mediterraneo organizzano il traffico di immigrati clandestini, e insieme non si risparmia lodi alle euro-ecofollie degli anni più recenti né appelli al disarmo in una stagione di tardoimperialismo russo e di terrorismi fanatici all’Hamas.

Su Affari italiani Emanuele Orsini dice: «È importante che vi sia un’immigrazione regolare».

