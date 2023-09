Si è davvero rotto il rapporto tra mercati finanziari e il governo Meloni? Esiste un caso Italia relativamente alla sostenibilità dei conti pubblici? Come sempre le risposte manichee non forniscono un ritratto realistico perché in ogni scenario si deve tener conto di molteplici fattori. C’è da sottolineare che il governo aveva iniziato il suo percorso molto bene: una legge di bilancio prudente, un rapporto costruttivo con la commissione sul Pnrr, il depotenziamento o eliminazione di politiche che non erano gradite ai mercati come il reddito di cittadinanza e il bonus 110%. Ciò ha determinato un certo livello di fiducia del mondo industriale e finanziario verso il governo, mai vissuto con aperta insofferenza né considerato alla stregua dei populisti. Per chi produce e investe, insomma, il governo Meloni è molto diverso dal governo 5 Stelle-Lega del 2018.

Segnali di nervosismo del governo Meloni

È vero anche però che, complice un quadro economico internazionale complicato – t...