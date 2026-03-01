Il Meeting e l’irrefrenabile passione per l’umano di don Giussani

Caro direttore, la partecipazione di Leone XIV al prossimo Meeting di Rimini mi riempie di gioia. Un motivo in più per partecipare alla kermesse in riva al mare.Alfio Bonaguri email Non penso di sbagliare a dire che sia un grande segno di attenzione, vicinanza e affetto da parte della Chiesa per uno dei movimenti che ha più segnato la storia italiana degli ultimi settant’anni. La notizia fa il paio con un’altra e che riguarda la chiusura della fase diocesana del processo di beatificazione di monsignor Luigi Giussani. Come ha scritto il presidente della Fraternità di Cl Davide Prosperi su Repubblica, Giussani era mosso «da una passione per Cristo da cui fioriva una irrefrenabile passione per l’uomo». Lo stesso Meeting di Rimini è una clamorosa testimonianza di tale “irrefrenabile passione”: un luogo aperto, laico, di confronto, in cui ogni posizione è vagliata per, paolinamente, «trattenere ciò che vale». * * * Caro direttore, riflettendo sulla 26esima Giornata della raccolta del farmac...