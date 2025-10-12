Contenuto riservato agli abbonati

Marwan Barghouti, chi è il “Mandela palestinese” temuto da Israele

Di Giancarlo Giojelli
12 Ottobre 2025
Condannato nel 2004 a cinque ergastoli, considerato dallo Stato ebraico un terrorista, è percepito in Palestina come un «eroe nazionale». Può riconciliare Fatah con Hamas e per questo Tel Aviv non accetta la sua scarcerazione
Il leader palestinese Marwan Barghouti, in carcere in Israele per terrorismo, nella sua posa più famosa in un dipinto di un attivista palestinese
Il leader palestinese Marwan Barghouti, in carcere in Israele per terrorismo, nella sua posa più famosa in un dipinto di un attivista palestinese (foto Ansa)

Non ci sarà Marwan Barghouti tra i 1950 prigionieri palestinesi che verranno rilasciati da Israele in cambio della liberazione degli ostaggi ebrei detenuti da Hamas da due anni. Ed è proprio sul nome del leader palestinese che ha subito rischiato di saltare il piano di accordo (definirlo di pace sarebbe quantomeno prematuro e ingenuamente ottimista) concordato con la mediazione di Usa, Egitto e Qatar. Poi un compromesso sembra essere stato raggiunto: l'ergastolano temuto da Israele resterà in carcere in isolamento.
Israele non vuole liberare Barghouti
Marwan Barghouti è stato il primo nome fatto da Hamas quando si è trattato di stilare la lista dei palestinesi da rilasciare: 250 condannati all'ergastolo da Israele e altri 1.700 arrestati tra Gaza e Cisgiordania dopo il 7 ottobre. Netanyahu era stato chiaro: non sarebbe stato scarcerato nessuno condannato per attentati costati la vita ai cittadini israliaeliani e nessuno legato al massacro del 7 ottobre.
