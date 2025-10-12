Marwan Barghouti, chi è il “Mandela palestinese” temuto da Israele

Non ci sarà Marwan Barghouti tra i 1950 prigionieri palestinesi che verranno rilasciati da Israele in cambio della liberazione degli ostaggi ebrei detenuti da Hamas da due anni. Ed è proprio sul nome del leader palestinese che ha subito rischiato di saltare il piano di accordo (definirlo di pace sarebbe quantomeno prematuro e ingenuamente ottimista) concordato con la mediazione di Usa, Egitto e Qatar. Poi un compromesso sembra essere stato raggiunto: l'ergastolano temuto da Israele resterà in carcere in isolamento.

Israele non vuole liberare Barghouti

Marwan Barghouti è stato il primo nome fatto da Hamas quando si è trattato di stilare la lista dei palestinesi da rilasciare: 250 condannati all'ergastolo da Israele e altri 1.700 arrestati tra Gaza e Cisgiordania dopo il 7 ottobre. Netanyahu era stato chiaro: non sarebbe stato scarcerato nessuno condannato per attentati costati la vita ai cittadini israliaeliani e nessuno legato al massacro del 7 ottobre.

In realtà tra i palestinesi ch...