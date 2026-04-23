Il “manifesto” di Palantir e l’etica nel Mondo Nuovo tech

Scrive Euronews:

[In un post su X] la società tecnologica statunitense Palantir ha sollevato diversi temi controversi, tra cui l'appello al servizio nazionale, il dovere morale delle aziende tecnologiche nella difesa e l'idea che alcune culture siano inferiori ad altre. […] Il "manifesto" prevede inoltre un futuro dominato dalle armi autonome. L'economista greco ed ex ministro delle Finanze Yanis Varoufakis ha scritto su X, in risposta: «Stanno arrivando robot killer alimentati dall’Ai». Nel frattempo, la deputata britannica Victoria Collins ha dichiarato che «il “manifesto” di Palantir sembra il delirio di un supercattivo». «Un’azienda con motivazioni ideologiche così scoperte e una tale mancanza di rispetto per lo stato di diritto democratico non dovrebbe avvicinarsi ai nostri servizi pubblici», ha riportato il Guardian citando le sue parole.

Il 18 aprile scorso l’azienda tecnologica statunitense Palantir, fondata da Peter Thiel, specializzata nell’analisi dei dati e con contratti ...