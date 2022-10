Aveva cercato una spiegazione e cure inesistenti con le unghie. Prima la sua Sofia, che a due anni aveva smesso di camminare, giocare, il suo sguardo si era fatto assente – «Sindrome di Rett», le avevano detto, «diventerà immobile» –, poi il suo Bruno, che era svenuto a scuola, finito in coma – «medulloblastoma», le avevano detto, «quarto grado, maligno, porta all’invalidità al 100 per cento». Una rara patologia neurologica e un raro tumore del sistema nervoso centrale: tutti in una volta, in una casa, quella di Mariangela Tarì.

A 18 anni Giampaolo Pambianco aveva scelto di tornare a casa. Che c’azzeccava lui con la «famiglia del Mulino Bianco» che lo aveva accolto sette anni prima? Era stato tutto un dispetto dell’assistente sociale, si ripeteva, continuando a paragonare i suoi emarginatissimi genitori naturali con la coppia di benestanti che lo aveva preso in affido: lui voleva bene a sua madre e suo padre, e loro ne volevano a lui, anzi, era lui a tenerli insieme. Un maled...