Ma gli antimeloniani che sperano in Macron, Merz e Sánchez li leggono i giornali?

Sul sito dell’Ansa si scrive: «Secondo lo studio realizzato da Toluna Harris Interactive per radio Rtl, Bardella otterrebbe tra il 35 e il 36 per cento delle preferenze nel primo turno elettorale, nel caso in cui dovesse sostituire Le Pen nella corsa all’Eliseo. Il risultato del Rn varia a seconda del candidato scelto dalla destra di Les Républicains. L’istituto di sondaggi ha immaginato due diversi scenari. Uno con Laurent Wauquiez, l’altro con Bruno Retailleau, i due repubblicani che ambiscono alla presidenza. Nel caso di una candidatura di Wauquiez, Bardella raccoglierebbe il 36 pe cento dei voti, seguito dall’ex premier Edouard Philippe (centrodestra) al 25 per cento e Jean-Luc Mélenchon (sinistra radicale) al 13. Nel caso di una discesa in campo di Retailleau (attuale ministro dell’Interno) Bardella perderebbe un punto (35 per cento) e Philippe ne perderebbe due (23), mentre lo score di Mélenc...