Con il loro La società chiusa in casa. La libertà dei moderni dopo la pandemia, Gilberto Corbellini e Aberto Mingardi hanno innanzitutto il merito di essere riusciti a criticare diverse misure anti Covid dei governi italiani senza passare per complottisti, no vax o antiscientifici. Non è poca cosa, in tempi nei quali nel calderone dei cialtroni finiscono indistintamente sia chi esprime perplessità sull’estensione del green pass sia chi pensa che grazie ai vaccini Bill Gates potrà ucciderci con il 5G.

Il loro saggio, lungo ma di agile lettura, cerca di contribuire al dibattito sulle misure per fermare la pandemia criticandole in maniera costruttiva. Rispettivamente professore di Storia della medicina e di Storia delle dottrine politiche, Corbellini e Mingardi mettono in fila molte delle domande che tutti ci siamo fatti in questi mesi di emergenza: perché abbiamo digerito senza obiezioni (anzi, chi le sollevava era bollato come irresponsabile) misure come il coprifuoco, i lockd...