Contenuto riservato agli abbonati

La preghiera del mattino

L’Italia ha bisogno del Ponte di Messina

Di Lodovico Festa
12 Agosto 2025
Il senso strategico dell'opera, l'opposizione di opinionisti e inesperti, la necessità di infrastrutture per il nostro paese. Rassegna ragionata dal web
Un rendering del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina
Un rendering del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina (foto Ansa)

Su Formiche Francesco De Palo scrive: «Attenzione, dunque, al sud Italia dove la contemporanea progettazione sul porto di Gioia Tauro e sul Piano Mattei può determinare grandi cambiamenti nel Mare Nostrum, dove altri soggetti in verità si sono mossi prima dell’Ue come Cosco Cina al Pireo. Ma non è tardi. Il ponte sullo Stretto (in questi giorni al Cipess verrà presentata la versione definitiva) è il mattone che manca a questo progetto. Secondo gli studi di Unioncamere e Uniontrasporti il Pil nazionale salirebbe di 23,1 miliardi di euro e l’occupazione di 36.700 unità. Inoltre potrà essere la nuova “pedana” per accelerare le iniziative legate al Piano Mattei per l’Africa, così da intensificare i rapporti con il continente e, al contempo, avere una dimensione esterna con l’iniziativa Global Gateway dell’Unione europea».
Una sinistra ubriaca e un opinionismo sfiatato non sono in grado di collegare le mosse del governo sul Piano Mattei, sull’Imec (il corridoio economico India-Medio Oriente...

Contenuto a pagamento
Per continuare a leggere accedi o abbonati
Abbonamento full
€60 / anno
oppure
Abbonamento digitale
€40 / anno
Abbonati
Matteo Salvini messina premium

Articoli correlati

Scopri di più →