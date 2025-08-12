L’Italia ha bisogno del Ponte di Messina

Su Formiche Francesco De Palo scrive: «Attenzione, dunque, al sud Italia dove la contemporanea progettazione sul porto di Gioia Tauro e sul Piano Mattei può determinare grandi cambiamenti nel Mare Nostrum, dove altri soggetti in verità si sono mossi prima dell’Ue come Cosco Cina al Pireo. Ma non è tardi. Il ponte sullo Stretto (in questi giorni al Cipess verrà presentata la versione definitiva) è il mattone che manca a questo progetto. Secondo gli studi di Unioncamere e Uniontrasporti il Pil nazionale salirebbe di 23,1 miliardi di euro e l’occupazione di 36.700 unità. Inoltre potrà essere la nuova “pedana” per accelerare le iniziative legate al Piano Mattei per l’Africa, così da intensificare i rapporti con il continente e, al contempo, avere una dimensione esterna con l’iniziativa Global Gateway dell’Unione europea».

