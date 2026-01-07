L’interminabile ’68 a Desio
Il 14 gennaio alle ore 21.00 si terrà la presentazione del libro di Giancarlo Cesana
Il 14 gennaio alle ore 21.00 presso l’aula congressi del Banco di Desio (via Rovagnati 1, Desio) si terrà la presentazione del libro L’interminabile ’68. Un punto di vista cattolico di Giancarlo Cesana.
Parteciperanno:
Massimiliano Riva, imprenditore
Felice Achilli, direttore di Struttura complessa di cardiologia dell’Ospedale Pio XI, Asst Brianza
Giancarlo Cesana, professore emerito di Igiene, Università Bicocca
Modera: Emanuele Boffi, direttore di Tempi
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