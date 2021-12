Siamo lieti di annunciare che monsignor Massimo Camisasca, vescovo di Reggio Emilia-Guastalla, sarà dal 2022 una firma di Tempi. Oltre a proporre contributi sull’attualità per la nostra piattaforma web, Camisasca ha accettato di tenere per il mensile una rubrica regolare in cui risponderà a lettere e domande selezionate dei lettori.

La rubrica delle lettere a Camisasca sarà inaugurata nel prossimo numero del mensile Tempi (gennaio 2022). Per inviare una domanda al vescovo basta indirizzarla via email a [email protected]: sarà la redazione a vagliare la posta ricevuta e a fare avere a Camisasca le domande e le segnalazioni più interessanti. Anche per questo la raccomandazione è di non inviare testi di misura superiore a 1.000 battute spazi inclusi.

Sottolineiamo che scrivere all’indirizzo [email protected] comporta accettare l’eventualità che il proprio messaggio sia pubblicato online o nella nostra rivista. Tuttavia per ovvie ragioni non è possibile garantire che tutte le email riceveranno risposta personale.