Dev’essere stato impressionante vedere un leone andare in giro per Ladispoli. Il re della foresta che passeggia indisturbato per la strada. È un’immagine che racconta una brama anche molto umana, godersi il piacere di essere liberi di quella libertà che è non avere sbarre. A fronte di mille inciampi e attriti quotidiani, vuoi mettere la delizia di ruggire e scorrazzare senza ostacoli nella giungla di città?

Il trucco c’è ma non si vede, insegna il mago. E quello davvero bravo lascia il leone in gabbia ma toglie l’impressione delle sbarre. Usare la parola smart funziona benissimo per suggerire la scena fantastica di un mondo-savana in cui muoversi senza limiti. Uno dei regali gettonati in occasione del Black Friday è stato lo smart ring. È un anello che fa molto di più che connettersi con ogni device possibile e immaginabile, è così premuroso da monitorare la salute e il sonno. Ed è introducendo i benefit della salute personale e della prevenzione che la bilancia pende clam...