Caro direttore, in poco più di 24 ore, il Signore ha chiamato a sé due giganti nella fede: mi riferisco a Leo Aletti, di cui Tempi ha già scritto, e di don Luigi Maquignaz, magnifico prete valdostano. Non esagero parlando di “giganti”.

Leo Aletti, instancabile testimone

Leo Aletti ha combattuto tutta la vita per difendere la vita stessa e per generarla, come testimoniano i suoi 8 figli nati dal matrimonio con la dolce Maria. Ma tutto questo suo ardore creativo e missionario nasceva da una fede profonda, resa certa e feconda dall’incontro con la comunità di Comunione e Liberazione e dai tanti amici che con lui hanno condiviso la “passione per l’uomo”, come recita il titolo del Meeting di Rimini di questi giorni. È la grande fede in Cristo e in tutto ciò che da Lui deriva che ha reso Leo instancabile testimone della bellezza della vita, che quindi va assolutamente difesa fin dal suo momento più fragile.

È questa fede incrollabile che ha reso serio e lieto ogni suo impegno. Non era mai banale stare con lui e dialogare sulle grandi questioni del mistero della vita e della morte: Leo non si distraeva mai dal centro della questione, dall’unica cosa necessaria, come provvidenzialmente ci è stato ricordato in questo periodo. E l’unica cosa veramente e definitivamente necessaria è proprio Gesù Cristo, senza del quale ogni “battaglia” sarebbe sostanzialmente inutile. Leo è stato importante e indimenticabile per tutti noi perché si capiva che ogni suo impegno aveva una origine ben precisa e sicura. Leo non combatteva per una propria ideologia, ma per affermare una verità che lo superava.

Forse non è casuale che sia stato richiamato a casa proprio nel giorno dell’Assunzione di Maria al cielo, cioè nel giorno della gloria anche umana di Dio su ogni creatura, sia essa nascente o giunta al termine della corsa.

Don Luigi, cuore certo di fanciullo

Don Luigi Maquignaz aveva 93 anni anni quando il 16 agosto è giunto al termine della corsa umana. Grande sacerdote, a cui il Signore ha fatto il dono di una fede rocciosa, come quella visibile nel “suo” Cervino, che ha scalato infinite volte, nella sua vita tutta valdostana, ma tutta avventurosa e aperta alle opere più disparate, pur di affermare la presenza del fatto cristiano tra il popolo. Ha insegnato, ha diretto il seminario locale, ha messo un grande impegno nella nascita di un convento di suore e nell’assicurare la continuità di una scuola cattolica, ha condotto diverse parrocchie con determinazione e intelligenza, ha accompagnato nelle bellissime montagne valdostane san Giovanni Paolo II. Infaticabile, perché pieno di fede.

È stato di immenso aiuto alla comunità di Cl, accogliendola sempre con grande generosità, condividendo con essa momenti positivi e momenti di difficoltà, guidandola con discrezione, ma sempre con grande precisione. Era stato colpito dal fatto che il servo di Dio don Giussani incentrasse tutto il suo impegno nell’affermazione della centralità di Cristo, in un momento in cui tanti cristiani sembrano in altre faccende affaccendati. Non si poteva non rimanere colpiti, quando lo si incontrava (grazie alla sua continua disponibilità), dal suo animo certo e, nello stesso tempo, fanciullesco e semplicemente amoroso della presenza di Cristo e di Maria. Ci ricordava sempre che il Regno di Dio è fatto per i piccoli ed i bambini. Il cristiano è un bambino certo che, quindi, può diventare, con l’aiuto dell’educazione e dello Spirito Santo, un “grande”, un gigante, appunto.

Due santi

Pensando a questi due grandi amici, non si può non evocare una parola molto impegnativa e da usare con grande discrezione, ma che sale inevitabile nel nostro cuore in queste ore, che la grande liturgia di Santa Madre Chiesa rende straordinarie: è la parola “santità”.

Leo e don Luigi, comunque, ci stanno aiutando perché nella loro vita abbiamo visto cosa possa significare tale parola. E, quindi, gloria al Signore (e all’Assunta)!

Peppino Zola