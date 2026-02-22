Le parole che siamo noi

In un mio precedente intervento ho invitato alla lettura de I russi sono matti di Paolo Nori. Questa volta voglio tornare ancora su di lui proponendovi due stralci di un suo podcast, A cosa servono i russi, che già tanti amici hanno conosciuto e apprezzato e che, volendo, potete ascoltare su Spotify. Già l’incipit, con la voce sua di lui, è, a suo modo, originale:

«Questo è un podcast di sei puntate scritto e detto da Paolo Nori, che sono io, prodotto da Chora Media che si intitola “A cosa servono i russi” e che vorrebbe chiarire, alla fine delle sei puntate, a che cosa servono i russi. Cioè questo podcast è una domanda che dura più o meno… sei per venti minuti… centoventi minuti, cioè due ore, e una risposta che arriva all’ultima puntata e dura quattro secondi, più o meno. Ecco, più o meno, così».

Perché questo amore Nel primo stralcio che voglio proporvi troviamo Paolo Nori a Mosca. È il 6 settembre 2024. È stato invitato come relatore in occasione del VII Congresso internazionale ...