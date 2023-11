Si avvicinano le elezioni europee e in vista del voto i parlamentari a Strasburgo hanno ben pensato di seguire l'esempio del Gran Visir del Green Deal, Frans Timmermans, e di abbandonare momentaneamente le crociate verdi per far fronte alle esigenze degli elettori. Così, in pochi giorni, l'Europarlamento ha affossato una legge che avrebbe limitato in modo determinante l'utilizzo dei pesticidi e ammorbidito un'altra sulle confezioni di plastica.

L'Ue affossa la legge contro i pesticidi

Il primo colpo al Green Deal, che scricchiola già da mesi, lo ha dato la plenaria di Strasburgo respingendo la proposta di riforma della regolamentazione Ue sull'utilizzo dei pesticidi. La legge proposta dalla Commissione europea prevedeva di ridurre l'uso dei pesticidi chimici del 50 per cento entro il 2030 e di vietarli in tutte le aree urbane come parchi pubblici e scuole.

La proposta è stata bocciata con un ampio margine, come chiedevano i rappresentanti degli agricoltori, secondo i qua...