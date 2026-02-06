“Le città della pianura”, di gran lunga il miglior film italiano della stagione

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì. Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante Le città di pianura ★★★★ Di Francesco SossaiDove vederlo: Mubi Titolo alla Cormac McCarthy per un film bellissimo, di gran lunga il film italiano migliore della stagione. È un road movie ambientato nel nostro Midwest, il Veneto, o meglio, la pianura veneta. Due tizi sulla cinquantina, disoccupati, con alle spalle matrimoni falliti e lavori sbagliati, passano da uno spritz a un bianchino, bevendo l’impossibile e trascinando nei propri viaggi assurdi, mentali e non, un ragazzo reduce da una delusione d’amore. Film originale che utilizza lo spazio di mezzo, la pianura un po’ grigia e sempre, apparentemente, uguale a se stessa, che si sviluppa tra le ben più cinematografiche Venezia o le mon...