“Le città della pianura”, di gran lunga il miglior film italiano della stagione

Di Simone Fortunato
06 Febbraio 2026
Originale il road movie di Sossai ambientato in Veneto, il nostro Midwest. Particolare anche “Primavera” con protagonisti Vivaldi e la musica. Insulso “Greenland 2”. Divertente anche se amorale “Una relazione passeggera”. I film della settimana
Fotogramma del film “Le città della pianura” di Francesco Sossai

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di "Cinema Fortunato", la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì. Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ 'nzomma | ★ imbarazzante Le città di pianura ★★★★ Di Francesco SossaiDove vederlo: Mubi Titolo alla Cormac McCarthy per un film bellissimo, di gran lunga il film italiano migliore della stagione. È un road movie ambientato nel nostro Midwest, il Veneto, o meglio, la pianura veneta. Due tizi sulla cinquantina, disoccupati, con alle spalle matrimoni falliti e lavori sbagliati, passano da uno spritz a un bianchino, bevendo l'impossibile e trascinando nei propri viaggi assurdi, mentali e non, un ragazzo reduce da una delusione d'amore. Film originale che utilizza lo spazio di mezzo, la pianura un po' grigia e sempre, apparentemente, uguale a se stessa, che si sviluppa tra le ben più cinematografiche Venezia o le mon...

