Vorrei fare interagire due voci legate a Tempi: in primo luogo, Giancarlo Cesana, che nel suo bel libro L’interminabile ’68 (Liberlibri 2025), afferma che oggi «l’educazione è ridotta a una specie di psicologia minore». Per lo “psicologismo” odierno, «anche la più alta espressione umana è il risultato di un meccanismo biologico/psichico, con gli psicologi spesso arbitri e giudici degli insuccessi di genitori e insegnanti». Sono tante le consonanze con un altrettanto bel libro di Frank Furedi, sociologo ungherese, anch’egli ospite di Tempi: Il nuovo conformismo. Troppa psicologia nella vita quotidiana (Feltrinelli, 2008). Nel saggio viene descritta la “cultura terapeutica”, quella che postula un soggetto fragile e debole, in costante necessità di ricorrere a una guida professionale per la gestione degli aspetti più importanti della propria vita: egli è consapevole, in ogni istante, della propria vulnerabilità. E così, la convinzione che per i rapporti quotidiani occorrano particolari c...