L’accompagnatore, La fine dei vandalismi, Sentieri selvaggi

Tre mini recensioni per tre libri di Glendon Swarthout, Tom Drury e Alan Le May. Spunti per chi è curioso di libri e vuole leggere

L’accompagnatore

Dalla frontiera i pionieri tornavano alla città di partenza per prendere moglie, promettendole il paradiso in cambio di figli e aiuto nei campi.

Ma queste mogli spesso giovanissime soffrivano di solitudine, fiaccate dal clima inospitale e dalla durezza della vita. Alcune di loro si ammalavano, letteralmente impazzivano. Per non mettere paura alle altre donne in arrivo, venivano di nascosto portate via con un carro verso il manicomio, quando la famiglia d’origine non era disponibile. Questa è la storia vera e bellissima del ritorno a casa di queste donne, accompagnate da Mary Bee e da Briggs (Meryl Streep e T.L. Jones nella versione cinematografica), in un viaggio che farete fatica a permettere che finisca.

Glendon Swarthout, Jimenez Edizioni, pp 247, 19 euro

La fine dei vandalismi

Vuoi un Kleenex? – aveva domandato Tiny – Voglio la separazione – aveva risposto lei.

Non siamo a Holt con Haruf ma là si tenta di andare. Siamo nel Midwest americano dove l’idea di un senso è in frantumi e ci si aggira camminando su cocci di vetro: «Amavo un uomo – disse lei – gliel’ho detto. Un uomo non diventa un altro perché si vengono a sapere delle cose su di lui. Rimane lo stesso uomo».

Tom Drury, NN Editore, pp 384, 19 euro

Sentieri selvaggi

Dopo che la tua famiglia è stata quasi totalmente sterminata dai Comanche, parti alla ricerca dell’unica sopravvissuta: «Quella gente aveva quel tipo di coraggio che può essere il migliore dono dell’uomo: il coraggio di quelli che semplicemente vanno avanti, e avanti, passando sempre alla cosa successiva, ben oltre ogni ragionevole sopportazione, senza quasi mai pensare a se stessi come martiri, e non pensando mai a se stessi come eroi».

Alan Le May, Mattioni 1885, pp 350, 20 euro