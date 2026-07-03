Cento di questi film, Mel Brooks

Il testo che segue è tratto dalla puntata settimanale di “Cinema Fortunato”, la newsletter di recensioni cinematografiche riservata agli abbonati di Tempi. Abbonati per riceverla ogni giovedì. Legenda: ★★★★ pazzesco | ★★★ ci sta | ★★ ’nzomma | ★ imbarazzante Mezzogiorno e mezzo di fuoco ★★★★ Di Mel BrooksAnno di uscita: 1974Dove vederlo: RaiPlay Capolavoro del fresco centenario Mel Brooks e capostipite di quella lunga stagione di commedia demenziale che imperverserà tra la fine degli anni Settanta e gli anni Novanta. Brooks prende il genere nobile e intoccabile di Hollywood, il western, con un titolo che è quasi un mostro sacro come Mezzogiorno di fuoco, e lo smonta pezzo per pezzo, inserendo comicità nonsense, temi anacronistici e una certa dose di cattiveria. Confrontato con Frankenstein Junior, ha forse meno battute memorabili e un finale un po’ troppo buffonesco, ma è un film apripista, destinato a essere scopiazzato: dallo stesso Mel Br...