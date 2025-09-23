La vera trattativa

Nelle parole consegnate dal generale Mario Mori alla Commissione parlamentare antimafia nel maggio scorso c’è la realtà del dato concreto, non l’evocazione di dimensioni occulte e inafferrabili. C’è la concatenazione realistica di fatti, persone e contesti, non c’è l’impalpabilità di organi misteriosi e indefiniti che solo pochi unti dal Signore possono combattere per fare di questo mondo l’ambiente giusto per il sole, per l’avvenire e per chissà cos’altro.

Gli “unti” sappiamo chi siano: una potente macchina da guerra mediatica e poi giudiziaria (e/o viceversa) che va dai cortei danzanti dell’antimafia professionale alle agende rosse che appaiono e scompaiono, dai fantaprocessi in ciclostile di alcuni uffici giudiziari ai pool di giustizieri della notte e del giorno oscillanti tra premi letterari, festival delle legalità cosiddette, cerchi magici televisivi e armate giornalistiche siamesi della «antimafia chiodata» (copyright Giuseppe Sottile), una falange che siede oggi nei banchi di...