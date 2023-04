«Sono parzialmente soddisfatto considerando che per vent'anni mi hanno tenuto sotto processo. Ero convinto di non avere fatto nulla, il mio mestiere lo conosco, so che se avessi sbagliato me ne sarei accorto», ha detto il generale dei Ros Mario Mori, reagendo a caldo alla sentenza della Cassazione che ha pronunciato una parola definitiva sulla sua innocenza e quella di Antonio Subranni, Giuseppe De Donno e dell’ex senatore Marcello Dell’Utri. La formula è quella piena: «Per non avere commesso il fatto» che restituisce anche l'onore a un servitore dello Stato su cui pendeva quel giudizio infamante dell'appello dei giudici di Palermo che, quando avevano assolto gli ex ufficiali del Ros, avevano detto in sostanza: "La trattativa ci fu, ma non è reato".

Invece no, non ci fu alcuna trattativa. Abbiamo speso migliaia di ore a discutere di qualcosa che non è mai successo. Si sono costruite intere trasmissioni televisive (ma che diciamo? interi palinsesti televisivi), carriere giornalis...