Isis, jihadisti francesi, rapimenti, blitz israeliani. La Siria resta un inferno

Agguati dell’Isis che torna ad alzare la testa contro i curdi delle Fds (Forze democratiche siriane), raid del nuovo governo con la benedizione (e forse qualcos’altro) di Parigi contro i jihadisti francesi asserragliati nell’Idlib, vai e vieni israeliano nel Sud, rapimenti in tutto il paese, soprattutto di donne alawite, la minoranza religiosa alla quale appartiene l’ex capo di Stato in fuga Bashar al-Assad. Quasi undici mesi dopo la sua uscita di scena e l’ascesa al potere dell’emiro della formazione combattente islamista Hay’at Tahrir al-Sham, ora capo di Stato Ahmed al-Sharaa, la Siria continua ad essere terreno di scontro fra combattenti di varia affiliazione e luogo dove la sicurezza manca totalmente. Forse è per questo che il capo di Stato moltiplica le visite all’estero alla ricerca di sostegno: soprattutto in Turchia e Arabia Saudita, ma persino in Russia, dove il 15 ottobre scorso ha incontrato Vladimir Putin. Il ritorno dell’Isis Il ritorno dell’Isis sulla scena è un fatto: a...