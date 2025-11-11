Newsletter
La santità riparata di Francesca Albanese, oncologa della causa pro Pal

Di Caterina Giojelli
11 Novembre 2025
«A Reggio Emilia ho sbagliato, non è da me». Tra un «Io come Putin» e un «Palestina come donna stuprata», la "special rapporteur" si smarca da se stessa per promuovere il nuovo libro (e scomunica il Pd). Ma la toppa peggiora il buco
Poster artistico di Francesca Albanese, ritratta con grandi occhiali e un cappello da strega verde appuntito. Sullo sfondo c'è una luna arancione. Il testo in primo piano recita: 'LONG LIVE HALLOWEEN' in caratteri rossi e bianchi
«Se Francesca Albanese è una strega, che sia Halloween tutti i giorni, long live Halloween». L'opera dello street artist Harry Grab dal titolo Vita da Strega, apparsa nel quartiere Tufello a Roma per Halloween (foto Ansa)

«Io capisco che la gente dica: perché l’Albanese ha avuto quella reazione? Non han sentito le due ore di conversazione precedente. Ma quando ho rivisto quel mio commento, me lo son detta: no, non è proprio da me». Ah, ecco. Francesca Albanese più o meno come Jessica Rabbit: non è cattiva, la disegnano così - ma con la messa in piega da fattucchiera, il microfono e il “genocidio” facile («Non volete chiamarlo genocidio ma “Pippo"? Va bene»). Non è proprio da lei, per dire, coprirsi la faccia davanti al sindaco di Reggio Emilia che le consegna il tricolore e chiede la liberazione degli ostaggi israeliani, scuotere la testa e proclamare: «Il sindaco non lo giudico, lo perdono. Però mi deve promettere che questa cosa non la dice più». Stanca di invitare chi la chiama “strega”, come l’ambasciatore israeliano all’Onu Danny Danon, a mangiare tranquillo («Se avessi poteri magici li userei per fermare il genocidio e mandarvi dietro le sbarre»), la signora relatrice speciale Onu si è infatti vis...

