La santità riparata di Francesca Albanese, oncologa della causa pro Pal

«A Reggio Emilia ho sbagliato, non è da me». Tra un «Io come Putin» e un «Palestina come donna stuprata», la "special rapporteur" si smarca da se stessa per promuovere il nuovo libro (e scomunica il Pd). Ma la toppa peggiora il buco
«Io capisco che la gente dica: perché l’Albanese ha avuto quella reazione? Non han sentito le due ore di conversazione precedente. Ma quando ho rivisto quel mio commento, me lo son detta: no, non è proprio da me». Ah, ecco. Francesca Albanese più o meno come Jessica Rabbit: non è cattiva, la disegnano così - ma con la messa in piega da fattucchiera, il microfono e il “genocidio” facile («Non volete chiamarlo genocidio ma “Pippo"? Va bene»).
Non è proprio da lei, per dire, coprirsi la faccia davanti al sindaco di Reggio Emilia che le consegna il tricolore e chiede la liberazione degli ostaggi israeliani, scuotere la testa e proclamare: «Il sindaco non lo giudico, lo perdono. Però mi deve promettere che questa cosa non la dice più». Stanca di invitare chi la chiama “strega”, come l’ambasciatore israeliano all’Onu Danny Danon, a mangiare tranquillo («Se avessi poteri magici li userei per fermare il genocidio e mandarvi dietro le sbarre»), la signora relatrice speciale Onu si è infatti vis...
