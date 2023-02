“La guerra di Papi. Le accuse postume di Ratzinger a Bergoglio. L’ultimo libro di Benedetto denuncia la Chiesa di Francesco e i club omosessuali nei seminari”. È il titolo di un quotidiano italiano su Che cos’è il cristianesimo, il libro con gli ultimi scritti del Papa emerito, e che lui stesso presenta così:

«Quando l’11 febbraio 2013 annunciai le mie dimissioni dal ministero del successore di Pietro, non avevo piano alcuno per ciò che avrei fatto nella nuova situazione. Ero troppo esausto per poter pianificare altri lavori. […] Dopo l’elezione di papa Francesco ho ripreso lentamente il mio lavoro teologico. Così, nel corso degli anni, hanno preso forma una serie di piccoli e medi contributi che sono presentati in questo volume».

A parlare di «accuse postume» a papa Francesco si fa un torto a Benedetto XVI, non si rende ragione della profondità e lucidità del suo pensiero, che questi testi ulteriormente documentano. E si dice una cosa non vera, perché le accuse sui «club omo...