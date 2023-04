Come Giuliano Ferrara, vorrei sapere anche io «di che cosa è ammalata la vista del commentatore Twitter, del Coglione Collettivo» che vede nella linguaccia scherzosa del Dalai Lama a un bambino un gesto osceno, para pedopornografico. Ma ancor di più vorrei sapere cosa passa nella testa di certi colleghi che mettono in pagina delle, diciamo così, "notizie" come questa: a Vito Mancuso hanno hackerato il profilo social.

Mezza pagina di Corriere per raccogliere il lamento del teologo brianzolo che si è sentito violato da un ladro informatico (un turco, pare) che ha mandato in rovina ore e ore di lavoro, suo e dei suoi collaboratori, per costruire una pagina che aveva ricevuto «la spunta blu da Menlo Park». Una bacheca Facebook con la spunta blu: non stiamo parlando della Critica della ragion pura, ma ci siamo quasi.

Fortuna che il marrano - che ha modificato il nome della pagina “Vito Mancuso” in “Fantasy Expert KJ” - non è riuscito a raddoppiare la sua bischerata con l'account I...