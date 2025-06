La particolare incapacità di intervento di Beppe Sala

Su Gli Stati generali Raffaele Di Tria scrive: «Infine, il componente più importante e democratico per la mobilità cittadina è il trasporto pubblico – che sta vivendo un periodo di serio affanno. Nel Rapporto indipendente sul trasporto pubblico a Milano, Tommaso Battilocchi e Paolo Beria (2024) misurano l’evoluzione dal 2016 al 2022. Se Milano ha una rete metropolitana in crescita – la linea M4 ha aumentato del 33 per cento l’offerta complessiva – allo stesso tempo ha visto ridursi molto l’offerta di superficie. Sono state tagliate il 19 per cento delle corse tranviarie, il 17 per cento di quelle filoviarie e il 15 per cento degli autobus. In termini assoluti, oltre 3.400 corse in meno ogni giorno. La causa principale è la carenza di personale. Atm, come molte aziende europee, fatica a trovare conducenti – problema acuito a Milano a causa del costo della vita e dei salari poco attrattivi. Ma esiste anche un problema di efficienza: i tram viaggiano in media tra i 9 e gli 11 km/h, gli au...