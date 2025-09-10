La pace (im)possibile. Un incontro a Milano

10 Settembre 2025
Martedì 7 ottobre al teatro Rosetum di Milano con: Andrea Avveduto, Claudio Fontana, Anna Bagaini
Una colonna di fumo si alza vicino a un centro di distribuzione di aiuti umanitari a Gaza
Una colonna di fumo si alza vicino a un centro di distribuzione di aiuti umanitari a Gaza (foto Ansa)

Labora, Tempi ed Esserci organizzano per martedì 7 ottobre al teatro Rosetum di Milano (via Pisanello 1) l’incontro “La pace (im)possibile. A due anni dall’inizio del conflitto in Terra Santa” con:

Andrea Avveduto, responsabile comunicazione associazione Pro Terra Sancta

Claudio Fontana, ricercatore Fondazione Oasis

Anna Bagaini, analista Ispi

Modera:

Leone Grotti, Tempi

