La pace (im)possibile. Un incontro a Milano
Martedì 7 ottobre al teatro Rosetum di Milano con: Andrea Avveduto, Claudio Fontana, Anna Bagaini
Labora, Tempi ed Esserci organizzano per martedì 7 ottobre al teatro Rosetum di Milano (via Pisanello 1) l’incontro “La pace (im)possibile. A due anni dall’inizio del conflitto in Terra Santa” con:
Andrea Avveduto, responsabile comunicazione associazione Pro Terra Sancta
Claudio Fontana, ricercatore Fondazione Oasis
Anna Bagaini, analista Ispi
Modera:
Leone Grotti, Tempi
0 commenti
Non ci sono ancora commenti.
I commenti sono aperti solo per gli utenti registrati. Abbonati subito per commentare!